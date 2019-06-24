24.06.2019 18:40
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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 188.977 0,25 BIST ANKARA 112.742 1,02 BIST ANTALYA 47.634 1,40 BIST BALIKESİR 51.248 1,69 BIST BURSA 132.

Borsa İstanbul 'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir EndeksleriSon KapanışGünlük Değişim
BIST ADANA188.9770,25
BIST ANKARA112.7421,02
BIST ANTALYA47.6341,40
BIST BALIKESİR51.2481,69
BIST BURSA132.3061,30
BIST DENIZLI77.4081,47
BIST ISTANBUL97.4440,76
BIST IZMIR151.5091,37
BIST KAYSERI305.3463,08
BIST KOCAELI210.637-0,39
BIST KONYA67.8551,32
BIST TEKIRDAĞ205.9360,80
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Borsa İstanbul , Ekonomi

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