25.06.2019 18:36
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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 188.985 0,00 BIST ANKARA 112.705 -0,03 BIST ANTALYA 47.251 -0,80 BIST BALIKESİR 51.385 0,27 BIST BURSA 135.

Borsa İstanbul 'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir EndeksleriSon KapanışGünlük Değişim
BIST ADANA188.9850,00
BIST ANKARA112.705-0,03
BIST ANTALYA47.251-0,80
BIST BALIKESİR51.3850,27
BIST BURSA135.7012,57
BIST DENIZLI76.889-0,67
BIST ISTANBUL97.7120,28
BIST IZMIR152.2910,52
BIST KAYSERI306.2430,29
BIST KOCAELI212.4550,86
BIST KONYA68.7871,37
BIST TEKIRDAĞ211.3022,61
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Borsa İstanbul , Ekonomi

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