26.06.2019 18:42
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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 187.357 -0,86 BIST ANKARA 111.983 -0,64 BIST ANTALYA 46.877 -0,79 BIST BALIKESİR 52.263 1,71 BIST BURSA 136.

Borsa İstanbul 'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir EndeksleriSon KapanışGünlük Değişim
BIST ADANA187.357-0,86
BIST ANKARA111.983-0,64
BIST ANTALYA46.877-0,79
BIST BALIKESİR52.2631,71
BIST BURSA136.1840,36
BIST DENIZLI78.6622,31
BIST ISTANBUL97.132-0,59
BIST IZMIR151.533-0,50
BIST KAYSERI307.5800,44
BIST KOCAELI210.776-0,79
BIST KONYA69.6441,25
BIST TEKIRDAĞ206.818-2,12
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Borsa İstanbul , Ekonomi

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