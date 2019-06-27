27.06.2019 18:41
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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 188.770 0,75 BIST ANKARA 113.065 0,97 BIST ANTALYA 46.906 0,06 BIST BALIKESİR 52.508 0,47 BIST BURSA 136.

Borsa İstanbul 'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir EndeksleriSon KapanışGünlük Değişim
BIST ADANA188.7700,75
BIST ANKARA113.0650,97
BIST ANTALYA46.9060,06
BIST BALIKESİR52.5080,47
BIST BURSA136.5560,27
BIST DENIZLI78.295-0,47
BIST ISTANBUL98.0030,90
BIST IZMIR154.0331,65
BIST KAYSERI307.7640,06
BIST KOCAELI211.8500,51
BIST KONYA63.655-8,60
BIST TEKIRDAĞ212.2692,64
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Borsa İstanbul , Ekonomi

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