28.06.2019 18:45
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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 191.541 1,47 BIST ANKARA 112.309 -0,67 BIST ANTALYA 47.528 1,33 BIST BALIKESİR 53.271 1,45 BIST BURSA 134.

Borsa İstanbul 'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir EndeksleriSon KapanışGünlük Değişim
BIST ADANA191.5411,47
BIST ANKARA112.309-0,67
BIST ANTALYA47.5281,33
BIST BALIKESİR53.2711,45
BIST BURSA134.849-1,25
BIST DENIZLI78.8790,75
BIST ISTANBUL98.6320,64
BIST IZMIR153.344-0,45
BIST KAYSERI305.093-0,87
BIST KOCAELI214.1841,10
BIST KONYA64.0030,55
BIST TEKIRDAĞ215.1951,38
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Borsa İstanbul , Ekonomi

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