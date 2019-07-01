Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul
'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|196.802
|2,75
|BIST ANKARA
|116.151
|3,42
|BIST ANTALYA
|47.850
|0,68
|BIST BALIKESİR
|54.227
|1,79
|BIST BURSA
|136.697
|1,37
|BIST DENIZLI
|81.135
|2,86
|BIST ISTANBUL
|100.661
|2,06
|BIST IZMIR
|155.521
|1,42
|BIST KAYSERI
|313.965
|2,91
|BIST KOCAELI
|217.243
|1,43
|BIST KONYA
|64.138
|0,21
|BIST TEKIRDAĞ
|222.748
|3,51
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)