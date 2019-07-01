01.07.2019 18:32
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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 196.802 2,75 BIST ANKARA 116.151 3,42 BIST ANTALYA 47.850 0,68 BIST BALIKESİR 54.227 1,79 BIST BURSA 136.

Borsa İstanbul 'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir EndeksleriSon KapanışGünlük Değişim
BIST ADANA196.8022,75
BIST ANKARA116.1513,42
BIST ANTALYA47.8500,68
BIST BALIKESİR54.2271,79
BIST BURSA136.6971,37
BIST DENIZLI81.1352,86
BIST ISTANBUL100.6612,06
BIST IZMIR155.5211,42
BIST KAYSERI313.9652,91
BIST KOCAELI217.2431,43
BIST KONYA64.1380,21
BIST TEKIRDAĞ222.7483,51
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Borsa İstanbul , Ekonomi

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