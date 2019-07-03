Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|197.807
|-0,35
|BIST ANKARA
|113.329
|-2,86
|BIST ANTALYA
|49.028
|1,93
|BIST BALIKESİR
|54.943
|1,19
|BIST BURSA
|139.856
|1,50
|BIST DENIZLI
|79.205
|-3,22
|BIST ISTANBUL
|100.777
|-0,61
|BIST IZMIR
|153.124
|-0,94
|BIST KAYSERI
|305.609
|-2,45
|BIST KOCAELI
|214.457
|-0,51
|BIST KONYA
|64.618
|1,02
|BIST TEKIRDAĞ
|217.189
|-0,70
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)