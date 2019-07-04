Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|197.928
|0,06
|BIST ANKARA
|112.799
|-0,47
|BIST ANTALYA
|48.561
|-0,95
|BIST BALIKESİR
|54.493
|-0,82
|BIST BURSA
|138.808
|-0,75
|BIST DENIZLI
|80.050
|1,07
|BIST ISTANBUL
|100.463
|-0,31
|BIST IZMIR
|151.863
|-0,82
|BIST KAYSERI
|309.708
|1,34
|BIST KOCAELI
|213.763
|-0,32
|BIST KONYA
|64.804
|0,29
|BIST TEKIRDAĞ
|215.367
|-0,84
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)