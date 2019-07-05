05.07.2019 18:34
Haberler» Ekonomi» Haber

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 195.462 -1,25 BIST ANKARA 111.694 -0,98 BIST ANTALYA 48.290 -0,56 BIST BALIKESİR 53.984 -0,93 BIST BURSA 136.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 195.462 -1,25
BIST ANKARA 111.694 -0,98
BIST ANTALYA 48.290 -0,56
BIST BALIKESİR 53.984 -0,93
BIST BURSA 136.827 -1,43
BIST DENIZLI 79.654 -0,50
BIST ISTANBUL 99.717 -0,74
BIST IZMIR 149.251 -1,72
BIST KAYSERI 313.392 1,19
BIST KOCAELI 211.988 -0,83
BIST KONYA 63.962 -1,30
BIST TEKIRDAĞ 211.394 -1,84
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Ekonomi

Son Dakika Haberleri
19:32   KARDEMİR, KfW-IPEX Bank ile gelecek planlarını değerlendirdi
19:17   Bu hafta borsa kazandırdı
18:50   Denizli'de kekik hasadı başladı
18:47   Hazine 11 milyar lira açık verdi
18:47   Sarıgöl'de jeotermal santral yapımına iptal kararı
18:41   Tokat'ta 2 bin yıllık termal suyuna önemli yatırım
18:38   Hazine nakit gerçekleşmeleri