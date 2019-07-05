Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|195.462
|-1,25
|BIST ANKARA
|111.694
|-0,98
|BIST ANTALYA
|48.290
|-0,56
|BIST BALIKESİR
|53.984
|-0,93
|BIST BURSA
|136.827
|-1,43
|BIST DENIZLI
|79.654
|-0,50
|BIST ISTANBUL
|99.717
|-0,74
|BIST IZMIR
|149.251
|-1,72
|BIST KAYSERI
|313.392
|1,19
|BIST KOCAELI
|211.988
|-0,83
|BIST KONYA
|63.962
|-1,30
|BIST TEKIRDAĞ
|211.394
|-1,84
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)