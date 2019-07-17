Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|184.243
|1,40
|BIST ANKARA
|111.428
|3,67
|BIST ANTALYA
|48.369
|0,85
|BIST BALIKESİR
|54.941
|1,65
|BIST BURSA
|139.241
|2,13
|BIST DENIZLI
|78.186
|0,62
|BIST ISTANBUL
|100.522
|0,79
|BIST IZMIR
|154.032
|2,77
|BIST KAYSERI
|321.333
|2,19
|BIST KOCAELI
|227.315
|0,77
|BIST KONYA
|65.802
|1,32
|BIST TEKIRDAĞ
|216.265
|3,41
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)