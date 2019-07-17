17.07.2019 18:39
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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 184.243 1,40 BIST ANKARA 111.428 3,67 BIST ANTALYA 48.369 0,85 BIST BALIKESİR 54.941 1,65 BIST BURSA 139.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 184.243 1,40
BIST ANKARA 111.428 3,67
BIST ANTALYA 48.369 0,85
BIST BALIKESİR 54.941 1,65
BIST BURSA 139.241 2,13
BIST DENIZLI 78.186 0,62
BIST ISTANBUL 100.522 0,79
BIST IZMIR 154.032 2,77
BIST KAYSERI 321.333 2,19
BIST KOCAELI 227.315 0,77
BIST KONYA 65.802 1,32
BIST TEKIRDAĞ 216.265 3,41

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Ekonomi

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