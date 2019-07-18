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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 185.266 0,56 BIST ANKARA 113.369 1,74 BIST ANTALYA 49.483 2,30 BIST BALIKESİR 55.601 1,20 BIST BURSA 142.

18.07.2019 18:42 Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 185.266 0,56
BIST ANKARA 113.369 1,74
BIST ANTALYA 49.483 2,30
BIST BALIKESİR 55.601 1,20
BIST BURSA 142.461 2,31
BIST DENIZLI 79.890 2,18
BIST ISTANBUL 101.987 1,46
BIST IZMIR 156.285 1,46
BIST KAYSERI 328.691 2,29
BIST KOCAELI 232.189 2,14
BIST KONYA 65.150 -0,99
BIST TEKIRDAĞ 222.485 2,88

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Ekonomi

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