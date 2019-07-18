Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|185.266
|0,56
|BIST ANKARA
|113.369
|1,74
|BIST ANTALYA
|49.483
|2,30
|BIST BALIKESİR
|55.601
|1,20
|BIST BURSA
|142.461
|2,31
|BIST DENIZLI
|79.890
|2,18
|BIST ISTANBUL
|101.987
|1,46
|BIST IZMIR
|156.285
|1,46
|BIST KAYSERI
|328.691
|2,29
|BIST KOCAELI
|232.189
|2,14
|BIST KONYA
|65.150
|-0,99
|BIST TEKIRDAĞ
|222.485
|2,88
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)