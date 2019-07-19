Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|184.437
|-0,45
|BIST ANKARA
|113.197
|-0,15
|BIST ANTALYA
|50.122
|1,29
|BIST BALIKESİR
|55.573
|-0,05
|BIST BURSA
|143.073
|0,43
|BIST DENIZLI
|81.423
|1,92
|BIST ISTANBUL
|102.183
|0,19
|BIST IZMIR
|158.112
|1,17
|BIST KAYSERI
|334.292
|1,70
|BIST KOCAELI
|235.094
|1,25
|BIST KONYA
|64.078
|-1,65
|BIST TEKIRDAĞ
|218.729
|-1,69
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)