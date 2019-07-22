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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 183.533 -0,49 BIST ANKARA 111.878 -1,16 BIST ANTALYA 49.006 -2,23 BIST BALIKESİR 55.770 0,35 BIST BURSA 142.

22.07.2019 18:37 Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 183.533 -0,49
BIST ANKARA 111.878 -1,16
BIST ANTALYA 49.006 -2,23
BIST BALIKESİR 55.770 0,35
BIST BURSA 142.379 -0,49
BIST DENIZLI 82.085 0,81
BIST ISTANBUL 101.345 -0,82
BIST IZMIR 157.955 -0,10
BIST KAYSERI 335.275 0,29
BIST KOCAELI 231.728 -1,43
BIST KONYA 64.081 0,01
BIST TEKIRDAĞ 222.465 1,71

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Ekonomi

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