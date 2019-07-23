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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 185.443 1,04 BIST ANKARA 113.600 1,54 BIST ANTALYA 49.337 0,68 BIST BALIKESİR 57.022 2,24 BIST BURSA 143.

23.07.2019 18:41 Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 185.443 1,04
BIST ANKARA 113.600 1,54
BIST ANTALYA 49.337 0,68
BIST BALIKESİR 57.022 2,24
BIST BURSA 143.450 0,75
BIST DENIZLI 81.974 -0,14
BIST ISTANBUL 102.725 1,36
BIST IZMIR 158.503 0,35
BIST KAYSERI 332.189 -0,92
BIST KOCAELI 235.317 1,55
BIST KONYA 64.494 0,64
BIST TEKIRDAĞ 223.139 0,30

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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