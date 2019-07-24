Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 184.111 -0,72 BIST ANKARA 113.994 0,35 BIST ANTALYA 49.101 -0,48 BIST BALIKESİR 56.483 -0,95 BIST BURSA 143.24.07.2019 18:44
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|184.111
|-0,72
|BIST ANKARA
|113.994
|0,35
|BIST ANTALYA
|49.101
|-0,48
|BIST BALIKESİR
|56.483
|-0,95
|BIST BURSA
|143.195
|-0,18
|BIST DENIZLI
|81.076
|-1,10
|BIST ISTANBUL
|103.562
|0,81
|BIST IZMIR
|158.305
|-0,12
|BIST KAYSERI
|333.233
|0,31
|BIST KOCAELI
|240.464
|2,19
|BIST KONYA
|64.184
|-0,48
|BIST TEKIRDAĞ
|222.874
|-0,12
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul, Ekonomi
Kaynak: AA