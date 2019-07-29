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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 185.946 0,66 BIST ANKARA 118.449 2,65 BIST ANTALYA 49.516 1,07 BIST BALIKESİR 57.454 1,20 BIST BURSA 143.

29.07.2019 18:37 Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 185.946 0,66
BIST ANKARA 118.449 2,65
BIST ANTALYA 49.516 1,07
BIST BALIKESİR 57.454 1,20
BIST BURSA 143.475 -0,50
BIST DENIZLI 84.163 2,11
BIST ISTANBUL 103.101 0,44
BIST IZMIR 160.160 1,13
BIST KAYSERI 336.195 -0,46
BIST KOCAELI 241.397 1,01
BIST KONYA 64.063 -0,97
BIST TEKIRDAĞ 216.454 -1,43
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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