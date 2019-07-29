Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|185.946
|0,66
|BIST ANKARA
|118.449
|2,65
|BIST ANTALYA
|49.516
|1,07
|BIST BALIKESİR
|57.454
|1,20
|BIST BURSA
|143.475
|-0,50
|BIST DENIZLI
|84.163
|2,11
|BIST ISTANBUL
|103.101
|0,44
|BIST IZMIR
|160.160
|1,13
|BIST KAYSERI
|336.195
|-0,46
|BIST KOCAELI
|241.397
|1,01
|BIST KONYA
|64.063
|-0,97
|BIST TEKIRDAĞ
|216.454
|-1,43
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)