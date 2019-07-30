Haberler» Ekonomi» Haber

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 185.231 -0,38 BIST ANKARA 117.241 -1,02 BIST ANTALYA 49.064 -0,91 BIST BALIKESİR 57.265 -0,33 BIST BURSA 142.

30.07.2019 18:35 Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 185.231 -0,38
BIST ANKARA 117.241 -1,02
BIST ANTALYA 49.064 -0,91
BIST BALIKESİR 57.265 -0,33
BIST BURSA 142.328 -0,80
BIST DENIZLI 82.563 -1,90
BIST ISTANBUL 102.445 -0,64
BIST IZMIR 160.021 -0,09
BIST KAYSERI 338.088 0,56
BIST KOCAELI 244.565 1,31
BIST KONYA 63.636 -0,67
BIST TEKIRDAĞ 222.146 2,63

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
02:15   Türk Telekomda yeni Üst Yönetici Ümit Önal oldu
23:56   Gedik Yatırım, Ada'da ısrarcı
23:55   KKTC Başbakanı Tatar: "Maraş'ta envanter çalışmaları sürüyor"
23:51   Garanti BBVA'dan 3.6 milyar net kâr
23:46   MGK Bildirisi'nde 'Barış Koridoru' vurgusu
23:32   KKTC Başbakanı Tatar: "Maraş'ta envanter çalışmaları sürüyor"
22:35   Bakan Pekcan: "İş adamları hazır olsunlar, biz onların önündeki her türlü engeli kaldırmaya hazırız"