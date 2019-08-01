Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|185.488
|0,19
|BIST ANKARA
|117.226
|0,93
|BIST ANTALYA
|49.011
|0,58
|BIST BALIKESİR
|58.141
|2,16
|BIST BURSA
|142.373
|0,23
|BIST DENIZLI
|81.048
|-1,72
|BIST ISTANBUL
|101.386
|-0,03
|BIST IZMIR
|157.029
|-0,35
|BIST KAYSERI
|341.466
|0,54
|BIST KOCAELI
|249.293
|1,57
|BIST KONYA
|63.443
|0,08
|BIST TEKIRDAĞ
|216.853
|-1,09
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)