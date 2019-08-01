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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 185.488 0,19 BIST ANKARA 117.226 0,93 BIST ANTALYA 49.011 0,58 BIST BALIKESİR 58.141 2,16 BIST BURSA 142.

01.08.2019 18:35 Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 185.488 0,19
BIST ANKARA 117.226 0,93
BIST ANTALYA 49.011 0,58
BIST BALIKESİR 58.141 2,16
BIST BURSA 142.373 0,23
BIST DENIZLI 81.048 -1,72
BIST ISTANBUL 101.386 -0,03
BIST IZMIR 157.029 -0,35
BIST KAYSERI 341.466 0,54
BIST KOCAELI 249.293 1,57
BIST KONYA 63.443 0,08
BIST TEKIRDAĞ 216.853 -1,09
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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