Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|184.262
|0,38
|BIST ANKARA
|114.935
|-0,13
|BIST ANTALYA
|48.513
|-0,38
|BIST BALIKESİR
|57.100
|-0,68
|BIST BURSA
|137.368
|-0,68
|BIST DENIZLI
|81.507
|0,21
|BIST ISTANBUL
|97.598
|-1,49
|BIST IZMIR
|154.993
|0,10
|BIST KAYSERI
|333.973
|-1,81
|BIST KOCAELI
|237.098
|-0,69
|BIST KONYA
|62.174
|0,01
|BIST TEKIRDAĞ
|204.632
|-1,22
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)