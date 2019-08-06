Haberler» Ekonomi» Haber

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 184.671 0,22 BIST ANKARA 116.526 1,38 BIST ANTALYA 48.757 0,50 BIST BALIKESİR 56.901 -0,35 BIST BURSA 138.

06.08.2019 18:37 Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 184.671 0,22
BIST ANKARA 116.526 1,38
BIST ANTALYA 48.757 0,50
BIST BALIKESİR 56.901 -0,35
BIST BURSA 138.417 0,76
BIST DENIZLI 84.261 3,38
BIST ISTANBUL 98.185 0,60
BIST IZMIR 155.165 0,11
BIST KAYSERI 334.275 0,09
BIST KOCAELI 239.758 1,12
BIST KONYA 62.014 -0,26
BIST TEKIRDAĞ 205.202 0,28
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
19:27   Avrupa borsaları düşüşle kapandı
19:15   Çorum Damızlık Koç Teke Üretim istasyonu açıldı
19:03   "Çerkezköy Endüstriyel Fuarı" bölgenin yıldızlarını ağırlayacak
19:01   Bakanlıktan İstanbul Havalimanı için "denetleme" açıklaması
18:59   Samsun'da fındık toplama ve ihraç tarihleri belirlendi
18:45   Ordu'da fındık hasadı 3 ülkenin tarım bakanının katılımıyla başladı
18:43   Borsa şirketlerinin piyasa değeri