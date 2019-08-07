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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 171.578 -7,09 BIST ANKARA 113.048 -2,98 BIST ANTALYA 47.899 -1,76 BIST BALIKESİR 56.959 0,10 BIST BURSA 136.

07.08.2019 18:48 Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 171.578 -7,09
BIST ANKARA 113.048 -2,98
BIST ANTALYA 47.899 -1,76
BIST BALIKESİR 56.959 0,10
BIST BURSA 136.422 -1,44
BIST DENIZLI 82.389 -2,22
BIST ISTANBUL 96.071 -2,15
BIST IZMIR 153.553 -1,04
BIST KAYSERI 337.725 1,03
BIST KOCAELI 237.378 -0,99
BIST KONYA 61.231 -1,26
BIST TEKIRDAĞ 201.227 -1,94
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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