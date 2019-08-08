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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 174.007 1,42 BIST ANKARA 113.881 0,74 BIST ANTALYA 47.811 -0,18 BIST BALIKESİR 57.928 1,70 BIST BURSA 136.

08.08.2019 18:38 Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 174.007 1,42
BIST ANKARA 113.881 0,74
BIST ANTALYA 47.811 -0,18
BIST BALIKESİR 57.928 1,70
BIST BURSA 136.848 0,31
BIST DENIZLI 83.518 1,37
BIST ISTANBUL 98.008 2,02
BIST IZMIR 152.185 -0,89
BIST KAYSERI 352.458 4,36
BIST KOCAELI 238.662 0,54
BIST KONYA 62.353 1,83
BIST TEKIRDAĞ 203.097 0,93
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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