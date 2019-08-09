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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 176.630 1,51 BIST ANKARA 114.604 0,63 BIST ANTALYA 49.028 2,55 BIST BALIKESİR 57.358 -0,98 BIST BURSA 137.

09.08.2019 18:46 Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 176.630 1,51
BIST ANKARA 114.604 0,63
BIST ANTALYA 49.028 2,55
BIST BALIKESİR 57.358 -0,98
BIST BURSA 137.481 0,46
BIST DENIZLI 82.760 -0,91
BIST ISTANBUL 98.233 0,23
BIST IZMIR 154.904 1,79
BIST KAYSERI 361.524 2,57
BIST KOCAELI 235.331 -1,40
BIST KONYA 62.833 0,77
BIST TEKIRDAĞ 203.619 0,26
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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