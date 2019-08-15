Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|173.759
|-1,63
|BIST ANKARA
|111.859
|-2,40
|BIST ANTALYA
|48.718
|-0,63
|BIST BALIKESİR
|58.392
|1,80
|BIST BURSA
|136.762
|-0,52
|BIST DENIZLI
|81.345
|-1,71
|BIST ISTANBUL
|96.145
|-2,12
|BIST IZMIR
|152.900
|-1,29
|BIST KAYSERI
|352.881
|-2,39
|BIST KOCAELI
|229.141
|-2,63
|BIST KONYA
|62.340
|-0,79
|BIST TEKIRDAĞ
|212.004
|4,12
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)