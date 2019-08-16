Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|171.781
|-1,14
|BIST ANKARA
|111.824
|-0,03
|BIST ANTALYA
|48.342
|-0,77
|BIST BALIKESİR
|59.033
|1,10
|BIST BURSA
|136.475
|-0,21
|BIST DENIZLI
|82.383
|1,28
|BIST ISTANBUL
|96.202
|0,06
|BIST IZMIR
|153.271
|0,24
|BIST KAYSERI
|358.319
|1,54
|BIST KOCAELI
|225.583
|-1,55
|BIST KONYA
|61.945
|-0,63
|BIST TEKIRDAĞ
|206.858
|-2,43
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)