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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 168.220 -2,07 BIST ANKARA 112.075 0,23 BIST ANTALYA 47.871 -0,97 BIST BALIKESİR 59.998 1,63 BIST BURSA 133.

19.08.2019 18:40 Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 168.220 -2,07
BIST ANKARA 112.075 0,23
BIST ANTALYA 47.871 -0,97
BIST BALIKESİR 59.998 1,63
BIST BURSA 133.988 -1,82
BIST DENIZLI 82.471 0,11
BIST ISTANBUL 96.160 -0,04
BIST IZMIR 151.140 -1,39
BIST KAYSERI 352.913 -1,51
BIST KOCAELI 226.954 0,61
BIST KONYA 62.599 1,06
BIST TEKIRDAĞ 210.825 1,92
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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