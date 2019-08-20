Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|167.724
|-0,29
|BIST ANKARA
|115.493
|3,05
|BIST ANTALYA
|47.539
|-0,69
|BIST BALIKESİR
|61.639
|2,74
|BIST BURSA
|134.156
|0,13
|BIST DENIZLI
|82.282
|-0,23
|BIST ISTANBUL
|96.609
|0,47
|BIST IZMIR
|153.304
|1,43
|BIST KAYSERI
|362.959
|2,85
|BIST KOCAELI
|230.050
|1,36
|BIST KONYA
|61.752
|-1,35
|BIST TEKIRDAĞ
|221.819
|5,21
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)