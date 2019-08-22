Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|163.955
|-0,20
|BIST ANKARA
|112.330
|-1,41
|BIST ANTALYA
|46.647
|-0,75
|BIST BALIKESİR
|61.371
|1,16
|BIST BURSA
|129.472
|-0,26
|BIST DENIZLI
|81.606
|-0,55
|BIST ISTANBUL
|96.486
|0,56
|BIST IZMIR
|149.462
|0,42
|BIST KAYSERI
|353.239
|-2,44
|BIST KOCAELI
|233.862
|-1,08
|BIST KONYA
|61.628
|-0,66
|BIST TEKIRDAĞ
|218.573
|0,29
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)