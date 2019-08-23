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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 168.241 2,61 BIST ANKARA 113.676 1,20 BIST ANTALYA 47.440 1,70 BIST BALIKESİR 62.658 2,10 BIST BURSA 131.

23.08.2019 18:38 Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 168.241 2,61
BIST ANKARA 113.676 1,20
BIST ANTALYA 47.440 1,70
BIST BALIKESİR 62.658 2,10
BIST BURSA 131.311 1,42
BIST DENIZLI 82.641 1,27
BIST ISTANBUL 98.184 1,76
BIST IZMIR 150.907 0,97
BIST KAYSERI 352.169 -0,30
BIST KOCAELI 232.548 -0,56
BIST KONYA 62.154 0,85
BIST TEKIRDAĞ 233.582 6,87
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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