Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|167.166
|-0,07
|BIST ANKARA
|115.467
|0,86
|BIST ANTALYA
|48.216
|0,57
|BIST BALIKESİR
|67.250
|-1,52
|BIST BURSA
|133.636
|0,21
|BIST DENIZLI
|82.962
|-0,18
|BIST ISTANBUL
|99.092
|1,71
|BIST IZMIR
|155.586
|-0,43
|BIST KAYSERI
|365.786
|0,36
|BIST KOCAELI
|225.218
|-0,10
|BIST KONYA
|63.515
|1,29
|BIST TEKIRDAĞ
|233.730
|-0,21
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)