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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 172.162 2,99 BIST ANKARA 118.094 2,27 BIST ANTALYA 49.392 2,44 BIST BALIKESİR 69.718 3,67 BIST BURSA 134.

02.09.2019 18:34 Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 172.162 2,99
BIST ANKARA 118.094 2,27
BIST ANTALYA 49.392 2,44
BIST BALIKESİR 69.718 3,67
BIST BURSA 134.667 0,77
BIST DENIZLI 85.291 2,81
BIST ISTANBUL 100.108 1,03
BIST IZMIR 156.433 0,54
BIST KAYSERI 375.683 2,71
BIST KOCAELI 229.403 1,86
BIST KONYA 64.006 0,77
BIST TEKIRDAĞ 235.977 0,96
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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