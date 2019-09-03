Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|174.561
|1,39
|BIST ANKARA
|118.937
|0,71
|BIST ANTALYA
|49.661
|0,55
|BIST BALIKESİR
|68.954
|-1,10
|BIST BURSA
|135.107
|0,33
|BIST DENIZLI
|85.065
|-0,27
|BIST ISTANBUL
|100.148
|0,04
|BIST IZMIR
|157.562
|0,72
|BIST KAYSERI
|393.716
|4,80
|BIST KOCAELI
|231.958
|1,11
|BIST KONYA
|66.514
|3,92
|BIST TEKIRDAĞ
|242.811
|2,90
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)