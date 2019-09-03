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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 174.561 1,39 BIST ANKARA 118.937 0,71 BIST ANTALYA 49.661 0,55 BIST BALIKESİR 68.954 -1,10 BIST BURSA 135.

03.09.2019 18:34 Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 174.561 1,39
BIST ANKARA 118.937 0,71
BIST ANTALYA 49.661 0,55
BIST BALIKESİR 68.954 -1,10
BIST BURSA 135.107 0,33
BIST DENIZLI 85.065 -0,27
BIST ISTANBUL 100.148 0,04
BIST IZMIR 157.562 0,72
BIST KAYSERI 393.716 4,80
BIST KOCAELI 231.958 1,11
BIST KONYA 66.514 3,92
BIST TEKIRDAĞ 242.811 2,90
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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