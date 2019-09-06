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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 172.997 -0,57 BIST ANKARA 119.885 -0,44 BIST ANTALYA 50.252 -1,68 BIST BALIKESİR 69.866 1,50 BIST BURSA 139.

06.09.2019 18:40 Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 172.997 -0,57
BIST ANKARA 119.885 -0,44
BIST ANTALYA 50.252 -1,68
BIST BALIKESİR 69.866 1,50
BIST BURSA 139.930 -1,17
BIST DENIZLI 89.548 1,21
BIST ISTANBUL 99.924 -1,18
BIST IZMIR 154.942 -0,94
BIST KAYSERI 397.633 -0,68
BIST KOCAELI 229.002 -2,09
BIST KONYA 67.410 0,42
BIST TEKIRDAĞ 249.842 1,95
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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