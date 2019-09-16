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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 174.058 -1,68 BIST ANKARA 125.246 0,48 BIST ANTALYA 52.755 -0,36 BIST BALIKESİR 72.284 0,41 BIST BURSA 141.

16.09.2019 18:48Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir EndeksleriSon KapanışGünlük Değişim
BIST ADANA174.058-1,68
BIST ANKARA125.2460,48
BIST ANTALYA52.755-0,36
BIST BALIKESİR72.2840,41
BIST BURSA141.917-0,02
BIST DENIZLI97.4776,22
BIST ISTANBUL102.134-0,64
BIST IZMIR155.948-1,20
BIST KAYSERI396.209-0,68
BIST KOCAELI242.5300,28
BIST KONYA72.7880,76
BIST TEKIRDAĞ262.413-0,35
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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