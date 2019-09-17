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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 174.317 0,15 BIST ANKARA 122.680 -2,05 BIST ANTALYA 52.876 0,23 BIST BALIKESİR 70.736 -2,14 BIST BURSA 140.

17.09.2019 18:42Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir EndeksleriSon KapanışGünlük Değişim
BIST ADANA174.3170,15
BIST ANKARA122.680-2,05
BIST ANTALYA52.8760,23
BIST BALIKESİR70.736-2,14
BIST BURSA140.910-0,71
BIST DENIZLI101.1153,73
BIST ISTANBUL100.846-1,26
BIST IZMIR155.216-0,47
BIST KAYSERI395.774-0,11
BIST KOCAELI238.357-1,72
BIST KONYA70.898-2,60
BIST TEKIRDAĞ263.8960,57
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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