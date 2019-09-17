Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|174.317
|0,15
|BIST ANKARA
|122.680
|-2,05
|BIST ANTALYA
|52.876
|0,23
|BIST BALIKESİR
|70.736
|-2,14
|BIST BURSA
|140.910
|-0,71
|BIST DENIZLI
|101.115
|3,73
|BIST ISTANBUL
|100.846
|-1,26
|BIST IZMIR
|155.216
|-0,47
|BIST KAYSERI
|395.774
|-0,11
|BIST KOCAELI
|238.357
|-1,72
|BIST KONYA
|70.898
|-2,60
|BIST TEKIRDAĞ
|263.896
|0,57
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)