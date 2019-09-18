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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 176.337 1,16 BIST ANKARA 122.988 0,25 BIST ANTALYA 52.747 -0,24 BIST BALIKESİR 71.273 0,76 BIST BURSA 140.

18.09.2019 18:36Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir EndeksleriSon KapanışGünlük Değişim
BIST ADANA176.3371,16
BIST ANKARA122.9880,25
BIST ANTALYA52.747-0,24
BIST BALIKESİR71.2730,76
BIST BURSA140.812-0,07
BIST DENIZLI100.949-0,16
BIST ISTANBUL101.2460,40
BIST IZMIR155.4880,18
BIST KAYSERI395.039-0,19
BIST KOCAELI241.0311,12
BIST KONYA72.8342,73
BIST TEKIRDAĞ268.8121,86
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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