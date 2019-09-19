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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 177.162 0,47 BIST ANKARA 121.902 -0,88 BIST ANTALYA 53.957 2,29 BIST BALIKESİR 70.149 -1,58 BIST BURSA 140.

19.09.2019 18:34Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir EndeksleriSon KapanışGünlük Değişim
BIST ADANA177.1620,47
BIST ANKARA121.902-0,88
BIST ANTALYA53.9572,29
BIST BALIKESİR70.149-1,58
BIST BURSA140.110-0,50
BIST DENIZLI100.9470,00
BIST ISTANBUL99.851-1,38
BIST IZMIR153.288-1,41
BIST KAYSERI389.115-1,50
BIST KOCAELI237.871-1,31
BIST KONYA71.386-1,99
BIST TEKIRDAĞ268.660-0,06
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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