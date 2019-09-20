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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 175.178 -1,12 BIST ANKARA 122.227 0,27 BIST ANTALYA 53.757 -0,37 BIST BALIKESİR 69.836 -0,45 BIST BURSA 137.

20.09.2019 18:32Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir EndeksleriSon KapanışGünlük Değişim
BIST ADANA175.178-1,12
BIST ANKARA122.2270,27
BIST ANTALYA53.757-0,37
BIST BALIKESİR69.836-0,45
BIST BURSA137.469-1,89
BIST DENIZLI98.968-1,96
BIST ISTANBUL99.572-0,28
BIST IZMIR155.4651,42
BIST KAYSERI396.0361,78
BIST KOCAELI238.6150,31
BIST KONYA71.008-0,53
BIST TEKIRDAĞ265.630-1,13
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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