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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 176.863 0,96 BIST ANKARA 122.227 0,00 BIST ANTALYA 53.407 -0,65 BIST BALIKESİR 68.904 -1,33 BIST BURSA 138.

23.09.2019 18:34Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir EndeksleriSon KapanışGünlük Değişim
BIST ADANA176.8630,96
BIST ANKARA122.2270,00
BIST ANTALYA53.407-0,65
BIST BALIKESİR68.904-1,33
BIST BURSA138.1320,48
BIST DENIZLI98.698-0,27
BIST ISTANBUL99.454-0,12
BIST IZMIR156.8700,90
BIST KAYSERI400.4471,11
BIST KOCAELI237.918-0,29
BIST KONYA69.895-1,57
BIST TEKIRDAĞ271.7732,31

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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