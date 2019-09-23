Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|176.863
|0,96
|BIST ANKARA
|122.227
|0,00
|BIST ANTALYA
|53.407
|-0,65
|BIST BALIKESİR
|68.904
|-1,33
|BIST BURSA
|138.132
|0,48
|BIST DENIZLI
|98.698
|-0,27
|BIST ISTANBUL
|99.454
|-0,12
|BIST IZMIR
|156.870
|0,90
|BIST KAYSERI
|400.447
|1,11
|BIST KOCAELI
|237.918
|-0,29
|BIST KONYA
|69.895
|-1,57
|BIST TEKIRDAĞ
|271.773
|2,31
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)