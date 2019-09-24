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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 177.368 0,29 BIST ANKARA 123.276 0,86 BIST ANTALYA 53.480 0,14 BIST BALIKESİR 68.677 -0,33 BIST BURSA 139.

24.09.2019 18:36Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir EndeksleriSon KapanışGünlük Değişim
BIST ADANA177.3680,29
BIST ANKARA123.2760,86
BIST ANTALYA53.4800,14
BIST BALIKESİR68.677-0,33
BIST BURSA139.6851,12
BIST DENIZLI99.5180,83
BIST ISTANBUL101.2021,76
BIST IZMIR157.7830,58
BIST KAYSERI405.6931,31
BIST KOCAELI241.8961,67
BIST KONYA71.4952,29
BIST TEKIRDAĞ270.705-0,39
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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