Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|177.368
|0,29
|BIST ANKARA
|123.276
|0,86
|BIST ANTALYA
|53.480
|0,14
|BIST BALIKESİR
|68.677
|-0,33
|BIST BURSA
|139.685
|1,12
|BIST DENIZLI
|99.518
|0,83
|BIST ISTANBUL
|101.202
|1,76
|BIST IZMIR
|157.783
|0,58
|BIST KAYSERI
|405.693
|1,31
|BIST KOCAELI
|241.896
|1,67
|BIST KONYA
|71.495
|2,29
|BIST TEKIRDAĞ
|270.705
|-0,39
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)