Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|176.549
|-0,46
|BIST ANKARA
|124.290
|0,82
|BIST ANTALYA
|53.852
|0,70
|BIST BALIKESİR
|69.347
|0,98
|BIST BURSA
|140.952
|0,91
|BIST DENIZLI
|100.182
|0,67
|BIST ISTANBUL
|102.092
|0,88
|BIST IZMIR
|159.629
|1,17
|BIST KAYSERI
|409.789
|1,01
|BIST KOCAELI
|239.948
|-0,81
|BIST KONYA
|72.338
|1,18
|BIST TEKIRDAĞ
|268.885
|-0,67
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)