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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 176.549 -0,46 BIST ANKARA 124.290 0,82 BIST ANTALYA 53.852 0,70 BIST BALIKESİR 69.347 0,98 BIST BURSA 140.

25.09.2019 18:36Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir EndeksleriSon KapanışGünlük Değişim
BIST ADANA176.549-0,46
BIST ANKARA124.2900,82
BIST ANTALYA53.8520,70
BIST BALIKESİR69.3470,98
BIST BURSA140.9520,91
BIST DENIZLI100.1820,67
BIST ISTANBUL102.0920,88
BIST IZMIR159.6291,17
BIST KAYSERI409.7891,01
BIST KOCAELI239.948-0,81
BIST KONYA72.3381,18
BIST TEKIRDAĞ268.885-0,67
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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