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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 176.678 0,07 BIST ANKARA 124.169 -0,10 BIST ANTALYA 53.369 -0,90 BIST BALIKESİR 68.350 -1,44 BIST BURSA 143.

26.09.2019 18:36Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir EndeksleriSon KapanışGünlük Değişim
BIST ADANA176.6780,07
BIST ANKARA124.169-0,10
BIST ANTALYA53.369-0,90
BIST BALIKESİR68.350-1,44
BIST BURSA143.9412,12
BIST DENIZLI100.107-0,07
BIST ISTANBUL100.951-1,12
BIST IZMIR158.691-0,59
BIST KAYSERI414.7381,21
BIST KOCAELI244.9022,06
BIST KONYA74.2782,68
BIST TEKIRDAĞ267.474-0,52
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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