Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|176.678
|0,07
|BIST ANKARA
|124.169
|-0,10
|BIST ANTALYA
|53.369
|-0,90
|BIST BALIKESİR
|68.350
|-1,44
|BIST BURSA
|143.941
|2,12
|BIST DENIZLI
|100.107
|-0,07
|BIST ISTANBUL
|100.951
|-1,12
|BIST IZMIR
|158.691
|-0,59
|BIST KAYSERI
|414.738
|1,21
|BIST KOCAELI
|244.902
|2,06
|BIST KONYA
|74.278
|2,68
|BIST TEKIRDAĞ
|267.474
|-0,52
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)