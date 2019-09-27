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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 181.604 2,79 BIST ANKARA 126.594 1,95 BIST ANTALYA 54.653 2,41 BIST BALIKESİR 69.308 1,40 BIST BURSA 145.

27.09.2019 18:36Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir EndeksleriSon KapanışGünlük Değişim
BIST ADANA181.6042,79
BIST ANKARA126.5941,95
BIST ANTALYA54.6532,41
BIST BALIKESİR69.3081,40
BIST BURSA145.1000,81
BIST DENIZLI101.4861,38
BIST ISTANBUL103.0402,07
BIST IZMIR160.5171,15
BIST KAYSERI417.4360,65
BIST KOCAELI248.6131,52
BIST KONYA77.4134,22
BIST TEKIRDAĞ262.453-1,88
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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