Haberler » Ekonomi » Haber

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 183.217 0,89 BIST ANKARA 128.092 1,18 BIST ANTALYA 55.565 1,67 BIST BALIKESİR 71.607 3,32 BIST BURSA 148.

30.09.2019 18:36Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir EndeksleriSon KapanışGünlük Değişim
BIST ADANA183.2170,89
BIST ANKARA128.0921,18
BIST ANTALYA55.5651,67
BIST BALIKESİR71.6073,32
BIST BURSA148.9392,65
BIST DENIZLI101.8150,32
BIST ISTANBUL103.3340,29
BIST IZMIR161.8950,86
BIST KAYSERI422.5191,22
BIST KOCAELI250.2480,66
BIST KONYA80.9824,61
BIST TEKIRDAĞ266.9891,73
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
23:33 TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Karadeniz-Akdeniz yolu Ordu'yu Orta Doğu'ya bağlayacak"
23:22 Ordu'da "Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni"
22:33 Tüketicinin gözdesi Alman yapımı ürünler
22:14 KARDEMİR'de yenilenen yüksek fırın ateşlendi
21:48 On Numara çekildi (2)
21:42 On Numara çekildi (1)
21:37 "17 yılda ikinci el 20 bin kamyon ve otobüs satıldı"