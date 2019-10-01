Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|178.177
|-2,75
|BIST ANKARA
|126.639
|-1,13
|BIST ANTALYA
|54.982
|-1,05
|BIST BALIKESİR
|71.791
|0,26
|BIST BURSA
|149.452
|0,34
|BIST DENIZLI
|102.311
|0,49
|BIST ISTANBUL
|102.244
|-1,05
|BIST IZMIR
|161.443
|-0,28
|BIST KAYSERI
|422.411
|-0,03
|BIST KOCAELI
|247.460
|-1,11
|BIST KONYA
|80.883
|-0,12
|BIST TEKIRDAĞ
|264.852
|-0,80
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)