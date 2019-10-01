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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 178.177 -2,75 BIST ANKARA 126.639 -1,13 BIST ANTALYA 54.982 -1,05 BIST BALIKESİR 71.791 0,26 BIST BURSA 149.

01.10.2019 18:40Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir EndeksleriSon KapanışGünlük Değişim
BIST ADANA178.177-2,75
BIST ANKARA126.639-1,13
BIST ANTALYA54.982-1,05
BIST BALIKESİR71.7910,26
BIST BURSA149.4520,34
BIST DENIZLI102.3110,49
BIST ISTANBUL102.244-1,05
BIST IZMIR161.443-0,28
BIST KAYSERI422.411-0,03
BIST KOCAELI247.460-1,11
BIST KONYA80.883-0,12
BIST TEKIRDAĞ264.852-0,80
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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