Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|180.575
|1,35
|BIST ANKARA
|125.759
|-0,69
|BIST ANTALYA
|54.974
|-0,01
|BIST BALIKESİR
|73.280
|2,08
|BIST BURSA
|155.466
|4,02
|BIST DENIZLI
|101.701
|-0,60
|BIST ISTANBUL
|102.694
|0,44
|BIST IZMIR
|162.891
|0,90
|BIST KAYSERI
|415.124
|-1,73
|BIST KOCAELI
|243.157
|-1,74
|BIST KONYA
|75.652
|-6,47
|BIST TEKIRDAĞ
|262.307
|-0,96
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)