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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 180.575 1,35 BIST ANKARA 125.759 -0,69 BIST ANTALYA 54.974 -0,01 BIST BALIKESİR 73.280 2,08 BIST BURSA 155.

02.10.2019 18:38Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir EndeksleriSon KapanışGünlük Değişim
BIST ADANA180.5751,35
BIST ANKARA125.759-0,69
BIST ANTALYA54.974-0,01
BIST BALIKESİR73.2802,08
BIST BURSA155.4664,02
BIST DENIZLI101.701-0,60
BIST ISTANBUL102.6940,44
BIST IZMIR162.8910,90
BIST KAYSERI415.124-1,73
BIST KOCAELI243.157-1,74
BIST KONYA75.652-6,47
BIST TEKIRDAĞ262.307-0,96
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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