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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 178.499 -1,15 BIST ANKARA 124.850 -0,72 BIST ANTALYA 54.888 -0,16 BIST BALIKESİR 72.106 -1,60 BIST BURSA 153.

03.10.2019 18:44Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir EndeksleriSon KapanışGünlük Değişim
BIST ADANA178.499-1,15
BIST ANKARA124.850-0,72
BIST ANTALYA54.888-0,16
BIST BALIKESİR72.106-1,60
BIST BURSA153.252-1,42
BIST DENIZLI101.342-0,35
BIST ISTANBUL102.194-0,49
BIST IZMIR162.697-0,12
BIST KAYSERI408.143-1,68
BIST KOCAELI244.1960,43
BIST KONYA75.9970,46
BIST TEKIRDAĞ257.455-1,85
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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