Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|178.499
|-1,15
|BIST ANKARA
|124.850
|-0,72
|BIST ANTALYA
|54.888
|-0,16
|BIST BALIKESİR
|72.106
|-1,60
|BIST BURSA
|153.252
|-1,42
|BIST DENIZLI
|101.342
|-0,35
|BIST ISTANBUL
|102.194
|-0,49
|BIST IZMIR
|162.697
|-0,12
|BIST KAYSERI
|408.143
|-1,68
|BIST KOCAELI
|244.196
|0,43
|BIST KONYA
|75.997
|0,46
|BIST TEKIRDAĞ
|257.455
|-1,85
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)