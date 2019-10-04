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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 179.178 0,38 BIST ANKARA 126.074 0,98 BIST ANTALYA 54.897 0,02 BIST BALIKESİR 71.592 -0,71 BIST BURSA 156.

04.10.2019 18:46Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir EndeksleriSon FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA179.1780,38
BIST ANKARA126.0740,98
BIST ANTALYA54.8970,02
BIST BALIKESİR71.592-0,71
BIST BURSA156.8662,36
BIST DENIZLI102.1050,75
BIST ISTANBUL102.6750,47
BIST IZMIR163.5830,54
BIST KAYSERI415.0381,69
BIST KOCAELI245.5820,57
BIST KONYA77.4911,97
BIST TEKIRDAĞ260.3441,12
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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