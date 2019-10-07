Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|182.947
|2,10
|BIST ANKARA
|124.671
|-1,11
|BIST ANTALYA
|53.954
|-1,72
|BIST BALIKESİR
|71.075
|-0,72
|BIST BURSA
|158.524
|1,06
|BIST DENIZLI
|101.944
|-0,16
|BIST ISTANBUL
|102.915
|0,23
|BIST IZMIR
|162.888
|-0,42
|BIST KAYSERI
|413.750
|-0,31
|BIST KOCAELI
|247.993
|0,98
|BIST KONYA
|80.329
|3,66
|BIST TEKIRDAĞ
|258.651
|-0,65
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)