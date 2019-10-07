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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 182.947 2,10 BIST ANKARA 124.671 -1,11 BIST ANTALYA 53.954 -1,72 BIST BALIKESİR 71.075 -0,72 BIST BURSA 158.

07.10.2019 18:44Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir EndeksleriSon FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA182.9472,10
BIST ANKARA124.671-1,11
BIST ANTALYA53.954-1,72
BIST BALIKESİR71.075-0,72
BIST BURSA158.5241,06
BIST DENIZLI101.944-0,16
BIST ISTANBUL102.9150,23
BIST IZMIR162.888-0,42
BIST KAYSERI413.750-0,31
BIST KOCAELI247.9930,98
BIST KONYA80.3293,66
BIST TEKIRDAĞ258.651-0,65
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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