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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 182.409 -0,29 BIST ANKARA 123.577 -0,88 BIST ANTALYA 52.676 -2,37 BIST BALIKESİR 69.392 -2,37 BIST BURSA 156.

08.10.2019 18:34Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir EndeksleriSon FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA182.409-0,29
BIST ANKARA123.577-0,88
BIST ANTALYA52.676-2,37
BIST BALIKESİR69.392-2,37
BIST BURSA156.008-1,59
BIST DENIZLI99.248-2,64
BIST ISTANBUL101.800-1,08
BIST IZMIR161.676-0,74
BIST KAYSERI408.230-1,33
BIST KOCAELI243.617-1,76
BIST KONYA72.749-9,44
BIST TEKIRDAĞ251.226-2,87
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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